15:10 12.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море - ФОТО

В пятницу утром, 12 января, в Черном море прошла совместная тренировка типа PASSEX с эсминцем USS CARNEY (DDG 64) Военно-Морских Сил США.

ВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-центре командования ВМС Украины.

Отметим, что во время учений военные должны отработать взаимодействия военных в соответствии со стандартами НАТО и повысить уровень совместимости.

Участие в тренировке принимали украинские вертолеты Ка-27ПЧ и Ка-27пр, которые осуществили более десяти посадок на борт американского корабля в сложных метеоусловиях. Также пилоты ВМС Украины провели и разведку и наблюдение за надводной обстановкой.

"Каждая такая возможность становится хорошей возможностью для получения дополнительных знаний и совершенствование навыков взаимодействия с нашими иностранными коллегами по современным стандартам", - подчеркнул временно исполняющий обязанности заместителя командующего Военно-Морских Сил ВС Украины по боевой подготовке капитан 2 ранга Андрей Куриленко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел считает, что совместные российско-белорусские учения "Запад-2017" - это пробный сценарий подготовки к полноценной войне.

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