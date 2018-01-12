10:35 12.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине вступил в действие закон о домашнем насилии

Сегодня в Украине в полную силу вступил в действие закон относительно отягчающих обстоятельств при совершении преступления. Об этом передает газета "Голос Украины".

В Украине вступил в действие закон о домашнем насилии

Теперь за совершение преступления в семье в присутствии ребенка или на почве гендерного неравенства будет преследовать за собой более тяжелое наказание, нежели это было раньше. Также ужесточенней будут наказываться преступления против инвалида, человека, который страдает из-за психических расстройств, в частности слабоумия, или с недостатками умственного развития. Противоправные действия, которые будут совершенны против любого члена семьи, супруга или родственника также несут за собой отягчающие последствия.

Закон был принят народными избранниками еще седьмого января, его действие вступает в силу после подписание президента в течении 10 календарных дней.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на данный момент в Украине – примерно  60 процентов  женщин постоянно становятся жертвами физического насилия.

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