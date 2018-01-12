В Польше запретили торговать по воскресеньям

Согласно закону, с 1 марта 2018 года в каждом месяце магазины будут работать только в два воскресенья - в первую и последнюю неделю месяца.

Так, с 2019 года магазины будут открыты только в одно воскресенье в месяц, а с 1 января 2020 начнет действовать полный запрет на торговлю по воскресеньям.

За исключением семи специально определенных воскресений в году - двух воскресений, предшествующих Рождеству и одному воскресенью, предшествующей Пасхе. Список этих воскресений также распространяется на 2018 и 2019 годы.

Работать по воскресеньям смогут цветочные и кондитерские магазины, пекарни и кафе, продающие мороженое.

Примечательно, что законом предусматривается штраф за нарушение запрета, который будет составлять от одной тысячи до 100 тыс. злотых, а в случае постоянных нарушений запрета - лишение свободы.

Теперь закон о запрете на торговлю по воскресеньям ожидает подписи президента.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Одессе местные власти ограничили реализацию алкоголя в ночное время. Речь идет об ограничении розничной торговли алкогольными, слабоалкогольными напитками и пивом в торговых сетях на территории Одессы.