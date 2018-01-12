В Нацбанке обьяснили стремительный рост курса доллара

По словам заместителя главы Национального банка Олега Чурия, украинцам стоит ожидать валютных колебаний связанных с сезонным фактором, то бишь курс валют перед Новым годом вырос из-за закупок со стороны импортеров. Затем стоит ожидать существенного понижения курса из-за вступления в игру аграриев, которые обычно в течение года обеспечивают около половины предложения валюты на межбанковском рынке.

В НБУ запланировали запустить гривну на внутренние рынки после продажи 53 млрд долларов, что поможет понизить курс до 26 гривен. На сегодняшний день в международных валютных резервах Украина имеет около 19 млрд долларов, которые могут и, скорее всего, будут использованы для сдерживания роста курса доллара.

"Национальный банк имеет достаточно ресурсов для сглаживания курса", - резюмирует Чурий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Национальный банк Украины назвал причины, по которым уровень инфляции в 2017 году отклонился от целевого значения в сторону ускорения.