В Греции люди вышли на улицу с протестами

Сообщается, что основу демонстрантов составляли греческие социалисты из организации ANTARSYA, которые организовали марш к зданию правительства. Причиной для подобной демонстрации послужили готовящиеся реформы властей, которые предусматривают режим усиленной экономии, в пакете реформ имеется и пункт, запрещающий право на проведение забастовки или демонстрации без предварительного разрешения властей. В результате произошли столкновения между активистами и полицией, которая применила против людей слезоточивый газ.

Сейчас демонстрации в Афинах закончились, однако активисты уверяют, что готовы организовать более масштабную акцию протеста совместно с профсоюзными организациями, если их требования не будут услышаны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно по всей Греции прокатилась волна протестов сотрудников средст массовой информации.