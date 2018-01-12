США отправит в Европу танковую бригаду

Об этом говорится в заявлении на сайте армии США.

Примечательно, что танковую бригаду направят в рамках ротации сил операции Atlantic Resolve. Таким образом, бригада Ironhorse надеется вернуться в Европу, чтобы продолжить работу с партнерами по НАТО и регионам.

Добавим, что операция Atlantic Resolve была запущена в апреле 2014 года в ответ на агрессивные действия России в Украине. В рамках операции сухопутные силы США принимают участие в многонациональных учениях в Польше, Прибалтике, Румынии, Болгарии и Венгрии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Канаду и Соединенные Штаты Америки за решение предоставить Украине оружие. По его словам, он благодарен Вашингтону и Оттаве за мощный и своевременный сигнал поддержки.