03:00 12.01.2018 | Общество | Новости
100183926:nastya

США отправит в Европу танковую бригаду

США летом 2018 года отправит в Европу первую танковую бригаду, входящую в состав 1-й кавалерийской дивизии, дислоцированной в Форт-Худ в Техасе.

США отправит в Европу танковую бригаду

Об этом говорится в заявлении на сайте армии США.

Примечательно, что танковую бригаду направят в рамках ротации сил операции Atlantic Resolve. Таким образом, бригада Ironhorse надеется вернуться в Европу, чтобы продолжить работу с партнерами по НАТО и регионам.

Добавим, что операция Atlantic Resolve была запущена в апреле 2014 года в ответ на агрессивные действия России в Украине. В рамках операции сухопутные силы США принимают участие в многонациональных учениях в Польше, Прибалтике, Румынии, Болгарии и Венгрии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Канаду и Соединенные Штаты Америки за решение предоставить Украине оружие. По его словам, он благодарен Вашингтону и Оттаве за мощный и своевременный сигнал поддержки.

Поделиться
Читайте также:
 
В скором времени Украина и Румыния откроют новые пункты пропуска Умер гитарист группы Motorhead Эдди Кларк В Запорожской области родился ребенок весом в семь кг - ФОТО В Польше запретили торговать по воскресеньям
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив