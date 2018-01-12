Под Одессой массово гибнет рыба - ВИДЕО

Как сообщает одесский эколог и бывший директор парка Тузловские лиманы Иван Русев на своей страничке в Facebook, так всегда бывает, когда берутся не за свое дело или не соблюдают технологию, или просто с жиру бесятся.

При этом он опубликовал соответствующие доказательства.

В то же время Одесская рыбоохрана сообщила, что информация Русева "не соответствует действительности" и предоставили фото чистого водоема без рыбьих туш.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожской области из-за заиливания промоины между Молочным лиманом и Азовским морем погибло 40 тысяч особей пеленгаса.