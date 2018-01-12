Нацбанк не готов создавать собственную криптовалюту

На сегодняшний день сотрудники и эксперты банка лишь изучают и рассматривают возможность электронизации гривны. Если учесть тот факт, что возможность создания электронной гривны поможет минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому, тогда такая технология является весьма привлекательной для украинского финансового рынка. Сейчас проводится работа над проектом Cashless еconomy.

Однако в ближайшее время не стоит говорить о введении в оборот такокй валюты, так как в стране полностью отсутствует законодательная регуляторная база, чтобы контролировать оборот подобной криптовалюты. Примечательно, что сорудники банка прекрасно понимают то, что создание собственной виртуальной валюты невозможно, так как сама технология криптовалюты не имеет эмиссионного центра.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно самая популярная и дорогая криптовалюта в мире Bitcoin подешевела в цене до 13 тыс. долларов.