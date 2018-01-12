18:36 12.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Мы уже работаем над программой модернизации шахт, - Гройсман

Кабинет министров Украины над программой финансирование для модернизации шахтерского оборудования. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время пребывания в Донецкой области.

Мы уже работаем над программой модернизации шахт, - Гройсман

По его словам, на данный момент правительством уже полностью сформирована программа обеспечения государственных гарантий для обновления орудий труда шахтером. Гройсман уверен, что ремонт и восстановлении старого оборудование, а также модернизация и закупка новейших устройств для работы по добычи угля поможет Украине привлечь дополнительные инвестиции в эту отрасль. Кроме того, Кабмин будет обеспечивать постоянную стабильность источников госгарантий на модернизацию.

Кроме того, глава правительства уверен, что в течении нескольких государству удастся полностью избавиться от закупок иностранного угля, а страна сможет выйти на рынок экспортеров этого сырья в Европе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что проблема коррупции в стране является преувеличенной. 

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