Мы уже работаем над программой модернизации шахт, - Гройсман

По его словам, на данный момент правительством уже полностью сформирована программа обеспечения государственных гарантий для обновления орудий труда шахтером. Гройсман уверен, что ремонт и восстановлении старого оборудование, а также модернизация и закупка новейших устройств для работы по добычи угля поможет Украине привлечь дополнительные инвестиции в эту отрасль. Кроме того, Кабмин будет обеспечивать постоянную стабильность источников госгарантий на модернизацию.

Кроме того, глава правительства уверен, что в течении нескольких государству удастся полностью избавиться от закупок иностранного угля, а страна сможет выйти на рынок экспортеров этого сырья в Европе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что проблема коррупции в стране является преувеличенной.