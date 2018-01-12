Гуттериш рассказал о выгодах приема иностранных мигрантов

Генсек утверждает, что мировому сообществу давно пора согласовать общую политику поведения с мигрантами, что предусматривает заключение глобального договора о миграции. Еврочиновник уверен, что это поможет развенчать мифы об убыточности и тотальном вреде, который мигранты якобы приносят государству-реципиенту.

Гуттериш также подчеркнул основные выгоды, которые государство получает при приеме мигрантов. Эти люди не только заполняют те специальности, которые в обществе считаются непопулярным и неприбыльными, но и стимулируют внутренний рынок рабочей силы постоянно повышать социальные стандарты жизни.

"Необходимо укрепить верховенство права, что лежит в основе работы с мигрантами и мер по их защите", - резюмирует португалец.

Как сообщалось в "УРА-Информ", по состоянию на 2017 год общее количество мигрантов в мире составляет 258 млн человек.