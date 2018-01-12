Датскому футболисту проломили череп за попытку помочь женщине

34-летний футболист в итоге сам стал жертвой нападения и потерял сознание после одного из ударов в голову, передает издание Bild.

Он был госпитализирован с рассеченной головой. В больнице рана была зашита, после чего датчанин был опущен домой, но на этом все не закончилось.

Из-за непрекращающейся головной боли Андреасен вернулся в больницу, где оказалось, что у него проломан череп. В итоге Леон был оставлен на лечение.

Леон Андреасен известен своими выступлениями в Ганновере, Вердере и Фулхэме. Имеет в активе 20 матчей в сборной Дании. В 2016 году Андреасен завершил карьеру из-за травмы колена.

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