22:12 12.01.2018 | Общество | Новости
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Датскому футболисту проломили череп за попытку помочь женщине

Экс-игрок Ганновера и сборной Дании Леон Андреасен пожалел о том, что стал свидетелем ссоры группы неизвестных и беззащитной, на сторону которой он стал.

Датскому футболисту проломили череп за попытку помочь женщине

34-летний футболист в итоге сам стал жертвой нападения и потерял сознание после одного из ударов в голову, передает издание Bild.

Он был госпитализирован с рассеченной головой. В больнице рана была зашита, после чего датчанин был опущен домой, но на этом все не закончилось.

Из-за непрекращающейся головной боли Андреасен вернулся в больницу, где оказалось, что у него проломан череп. В итоге Леон был оставлен на лечение.

Леон Андреасен известен своими выступлениями в Ганновере, Вердере и Фулхэме. Имеет в активе 20 матчей в сборной Дании. В 2016 году Андреасен завершил карьеру из-за травмы колена.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Киеве скончался заслуженный футбольный тренер Украины Евгений Котельников, который "открыл" Артема Милевского и Александра Алиева.

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