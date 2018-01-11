За 11 месяцев в Украине зафиксировано 3,382 тысяч случая заболевания корью, - Супрун

Среди них пять летальных случаев. Все они зафиксированы в Одесской области, где от этого заболевания скончались трое детей и двое взрослых.

Об этом в четверг, 11 января, сообщила журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун. Она также напомнила, что еще в сентябре прошлого года, когда начались достаточно серьезные вспышки заболевания корью в Ивано-Франковской, Тернопольской и Одесской областях, был создан штаб при Минздраве и были даны рекомендации этим областях ограничить пребывание непривитых детей в детских коллективах – школах, детсадах.

Тернопольская и Ивано-Франковская области прислушались, у них снизилась заболеваемость, а Одесская область и дальше разрешала детям ходить в школу без прививок и только после смерти пяти человек они, наконец, поняли, что это нужно сделать, - сказала министр, при этом добавив, что почти 80% заболевших корью не были вакцинированы.

Вместе с тем Супрун сообщила, что в настоящее время вакцина от кори есть во всех областях в достаточном количестве. Она также рекомендовала в случае информации об отсутствии вакцин сообщать об этом на "горячую линию" Минздрава или на страницу ведомства в социальной сети.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Белгород-Днестровском в четверг, 11 января, с диагнозом " корь" умер пятилетний ребенок. Это первый смертельный случай в 2018 году в Одесской области. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Одесской одесской областной государственной администрации Вячеслав Полясный.