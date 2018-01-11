В Запорожье полиция задержала руководителя патологоанатомического бюро

Мужчина попался на получения "отката" от суммы договора в размере 16 тысяч гривен. На данный момент в помещениях коммунального учреждения проходят обыски.

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Укрианы Запорожской области, правоохранителям стало известно, что начальник Запорожского областного патологоанатомического бюро потребовал у местной фирмы "откат" в размере 10% от суммы договора. Коммунальщик попался "на горячем" в его кабинете во время получения взятки.

Детали задержания чиновника в правоохранительных органах Запорожья обещают обнародовать позже.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке главного государственного инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста " Запорожье-аэропорт".

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что советник налогового и таможенного дела создал коррупционную схему получения взяток от предпринимателей и физических лиц за не создание искусственных препятствий во время растормаживания товаров.