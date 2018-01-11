В Турции был арестован организатор убийства российского посла

Как сообщает издание Daily Sabah, мужчина был взят под стражу повторно. Ранее его задерживали из-за причастности к террористической группировке ФЕТО.

Теперь же следователи уверены, что именно он мог сыграть ключевую роль в подготовке нападения на российского дипломата.

Напомним, что Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки "Россия глазами турок", устроенной посольством России в Анкаре. Нападавший — полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — выстрелил ему в спину. Карлов скончался на месте, а его убийца был ликвидирован в ходе полицейской операции.

В МИД РФ назвали это нападение терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.

В ходе расследования, проводимого турецкой стороной, под арестом уже оказались организатор выставки Мустафа Тимур Озкан, известный в Турции издатель, журналист и телепродюсер Хайреддин Айдынбаш (его тоже обвиняют в организации убийства посла), бывший полицейский Рамазан Юджель и еще несколько человек.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в ходе судебно-медицинской экспертизы по делу об убийстве юриста Ирины Ноздровской выяснилось, что жертве нанесли более десяти ножевых ударов. Как отметил Аброськин, точное количество ударов назвать не может, но точно заверяет что убийство было очень жестоким.