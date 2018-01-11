В Одесской области от кори умер пятилетний мальчик

Это первый смертельный случай в 2018 году в Одесской области. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Одесской одесской областной государственной администрации Вячеслав Полясный.

Он также напомнил, что в связи с высоким уровнем заболеваемости корью школьникам продлили зимние каникулы в общеобразовательных учебных заведениях до 20 января.

За этот период с населением будет проводиться массовая разъяснительная работа по обязательной вакцинации детей, а также лиц из так называемых "групп риска" - работников медицинской и образовательной сфер, - пояснил он.

Полясный также отметил, что областные департаменты образования и науки поручено принять ряд мер для того, чтобы в общеобразовательные учреждения Одесской области не принимали детей, не прошедших прививку от кори.

Надо разорвать цепочку передачи заболеваний. Это можно сделать двумя путями: либо прекратить деятельность данных учреждений, либо не допускать туда детей, не имеющих прививки от кори, чтобы они не передавали инфекцию другим, - заявил Полясный, добавив, что департаменту здравоохранения Одесской облгосадминистрации будут выделены средства на закупку вакцин для иммунизации работников медицинской и образовательной сфер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице продолжает увеличиваться количество заболевших, которые попали в больницу из симптомами интоксикации. Так, по состоянию на сегодняшний день больных корью возросло до 66 человек, из них 54 - дети.