Прокуратура завела уголовное дело на священников из Запорожья

Священников подозревают в дискриминации и разжигании религиозной вражды. Как сказано в сообщении прокуратуры Запорожской области, опубликованной в четверг, 11 января, на сайте ведомства, в расследовании также фигурирует организации Союз православный Радомир.

При этом действие священнослужителей и представителей организации были направлены на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями и повлекли тяжкие последствия в виде возникновения столкновений и массовых беспорядков в Запорожской области и других регионах Украины.

Как отметили в прокуратуре, священники избирательным подходом также оскорбляют чувства верующих, а также допускали избирательный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в их церкви.

Указанные лица осуждают использование представителями церкви украинского языка, чем унижают национальную честь граждан Украины, - заявили в прокуратуре, добавив, что среди прихожан храмов распространяется информация о необходимости объединения Украины с Россией и осуждается европейское направление развития нашего государства, осуждается проведение антитеррористической операции, а также оправдываются агрессивные действия Российской Федерации по отношению к Украине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожье священник на похоронах отказался отпевать ребенка, крещенного в УПЦ КП. Инцидент вызвал волну протестов по всей Украине. В частности в Киеве радикалы заблокировали Киево-Печерскую лавру.