22:32 11.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100183944:Polishuk

Прокуратура завела уголовное дело на священников из Запорожья

В Запорожье полиция начала расследование против представителей Украинской православной церкви Московского патриархата.

Прокуратура завела уголовное дело на священников из Запорожья

Священников подозревают в дискриминации и разжигании религиозной вражды. Как сказано в сообщении прокуратуры Запорожской области, опубликованной в четверг, 11 января, на сайте ведомства, в расследовании также фигурирует организации Союз православный Радомир.

При этом действие священнослужителей и представителей организации были направлены на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями и повлекли тяжкие последствия в виде возникновения столкновений и массовых беспорядков в Запорожской области и других регионах Украины.

Как отметили в прокуратуре, священники избирательным подходом также оскорбляют чувства верующих, а также допускали избирательный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в их церкви.

Указанные лица осуждают использование представителями церкви украинского языка, чем унижают национальную честь граждан Украины, - заявили в прокуратуре, добавив, что среди прихожан храмов распространяется информация о необходимости объединения Украины с Россией и осуждается европейское направление развития нашего государства, осуждается проведение антитеррористической операции, а также оправдываются агрессивные действия Российской Федерации по отношению к Украине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожье священник на похоронах отказался отпевать ребенка, крещенного в УПЦ КП. Инцидент вызвал волну протестов по всей Украине. В частности в Киеве радикалы заблокировали Киево-Печерскую лавру.

Поделиться
Читайте также:
 
Путин заявил, что надеется нормализовать отношения с Украиной после войны на Донбассе Россия готова передать Украине корабли из аннексированного Крыма, - Путин В КГГА назвали адреса, куда можно сдать после праздников новогоднюю елку Новая коллегия судей по делу Штепы объявила самоотвод
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив