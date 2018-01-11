Презентации флагмана Galaxy S9 состоится в феврале

Презентация состоится в феврале этого года. Об этом в среду, 10 января, заявил глава мобильного подразделения Samsung Ди Джей Ко на выставке CES 2018.

По его словам, выставка Mobile World Congress традиционно состоится в Барселоне.

Напомним, для Samsung крупные анонсы на барселонском мероприятии - одном из крупнейших в мире электроники - стали уже традицией. Так, в прошлом году на MWC производитель представил свой Galaxy S8.

Как сообщал УРА-Информ, в Нью-Йорке 23 августа корпорация Samsung представила новый смартфон Galaxy Note8. Смартфон получит 6,3-дюймовый экран с разрешением 1440 x 2960 пикселей и соотношением сторон 18,5:9. Корпус устройства выполнен из стекла и металла.