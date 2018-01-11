00:30 11.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100183851:Polishuk

Презентации флагмана Galaxy S9 состоится в феврале

Компания Samsung презентует свой флагманский смартфон Galaxy S9 на выставке Mobile World Congress.

Презентации флагмана Galaxy S9 состоится в феврале

Презентация состоится в феврале этого года. Об этом в среду, 10 января, заявил глава мобильного подразделения Samsung Ди Джей Ко на выставке CES 2018.

По его словам, выставка Mobile World Congress традиционно состоится в Барселоне.

Напомним, для Samsung крупные анонсы на барселонском мероприятии - одном из крупнейших в мире электроники - стали уже традицией. Так, в прошлом году на MWC производитель представил свой Galaxy S8.

Как сообщал УРА-Информ, в Нью-Йорке 23 августа корпорация Samsung представила новый смартфон Galaxy Note8. Смартфон получит 6,3-дюймовый экран с разрешением 1440 x 2960 пикселей и соотношением сторон 18,5:9. Корпус устройства выполнен из стекла и металла.

Поделиться
Читайте также:

  • Компания Pepsi, вероятно, заявит о своем дебюте на рынке смартфонов 20 октября. Устройство под названием Pepsi P1 будет стоить около 205 долларов.

  • Швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut разработал новый розовый шоколад.

  • Анонс: Выставка «Агро-2017» на ВДНХ. Агробизнес узнал, чем удивили и что предложили сельскохозяйственные производители. Разнообразная техника, несметное количество разных животных и много разных инновационных идей были представлены на выставке. Кроме того,  французский производитель сельскохозяйственной техники КУН  стал лидером по количеству техники, так как представил полный сезонный комплекс агромашин.

  • Прибыль крупной корейской компании Samsung за третий квартал в 2016 году упала на 30%. Причиной такого провала является флагман Galaxy Note 7.
 
Во Франции растет число жертв урагана "Элеонор" Нацбанк в прошлом году 152 раза сотрудничал с правоохранительными органами В Шостке взорвался газовый балом в машине, три человека пострадали - ВИДЕО Порошенко принял верительные грамоты от послов Нидерландов, Ливана и Судана - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив