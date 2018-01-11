Правительство утвердило перенос рабочих дней в 2018 году

Соответствующее распоряжение принято на в четверг, 11 января, на заседании правительства. согласно принятому постановлению, для обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий ряд рабочих дней перенесли.

Таким образом, для празднования Международного женского дня - 8 марта, Дня труда - 1 мая, Дня Конституции Украины - 28 июня, Рождества - 25 декабря и Нового года - 1 января 2019 года на субботу перенесут пять рабочих дней:

рабочий день пятницы 9 марта переносится на субботу 3 марта;

понедельника 30 апреля - на субботу 5 мая;

пятницы 29 июня - на субботу 23 июня;

понедельника 24 декабря - на субботу 22 декабря;

понедельника 31 декабря - на субботу 29 декабря.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале декабря в Украине в силу вступил закон о введении нового выходного.

С 2017 года в стране выходным считается 25 декабря, когда празднуется католическое Рождество. Вместе с тем, 2 мая в связи с этим объявлен рабочим днем.