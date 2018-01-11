Нацсовет проведет внеплановую проверку телеканалов "Интер" и "СТБ"

Каналы будут проверятся из-за трансляции передач с участием лиц из санкционного списка. Как сказано в постановление, решение было принято единогласно по результатам мониторингов, зафиксировавших в эфире каналов, который транслировали программв с участием лиц, внесенных Министерством культуры Украины в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

В частности, в эфирах телеканалов были зафиксированы программы с участием советского актер и режиссер театра и кино Олега Табакова, а также советской и российской актрисы театра и кино, народная артистка РСФСР Валентины Тализиной.

В связи с чем регулятор решил подробно изучить вопросы трансляций передач, несущих признаки таких, что не допущены к трансляции на территории Украины и примет соответствующие решения по результатам внеплановых проверок.

Кроме того, Нацсовет решил назначить внеплановую проверку ТРК "Русское радио Украина" по итогам мониторинга, зафиксировавшего в эфире радиокомпании недостаточные объемы ведения передач на государственном языке.

Напомним, как сообща УРА-Информ, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в августе наложил санкции на медиа-холдинг Inter Media Group. Такие меры к каналу были применены из-за несоблюдения языковых квот.