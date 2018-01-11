На севере Ирана произошло землетрясение

Его магнитуда составила 4,7 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает информационное агентство IRNA, ссылаясь на данные иранского сейсмографические центра, толчки были зафиксированы в 19.26 по местному времени.

При этом толчки ощущались в 19 километрах от города Кузеран, за 22 километров от города Ревансер и в 30 километрах от города Камьяран. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.

На данный момент сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в Карибском море в ночь на среду, 10 января, возле побережья Гондураса произошло землетрясение. Его магнитуда составляла 7,6 баллов по шкале Рихтера. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Как сообщат Геологическая служба Соединенных Штатов Америки подземные толчки были зафиксированы в 02.51 по местному времени.