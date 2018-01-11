09:55 11.01.2018 | Общество | Новости
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На севере Ирана произошло землетрясение

В иранской провинции Керманшах в ночь на четверг, 11 января, произошло землетрясение.

На севере Ирана произошло землетрясение

Его магнитуда составила 4,7 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает информационное агентство IRNA, ссылаясь на данные иранского сейсмографические центра, толчки были зафиксированы в 19.26 по местному времени.

При этом толчки ощущались в 19 километрах от города Кузеран, за 22 километров от города Ревансер и в 30 километрах от города Камьяран. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.

На данный момент сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в Карибском море в ночь на среду, 10 января, возле побережья Гондураса произошло землетрясение. Его магнитуда составляла 7,6 баллов по шкале Рихтера. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Как сообщат Геологическая служба Соединенных Штатов Америки подземные толчки были зафиксированы в 02.51 по местному времени.

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