Экстрадиция судьи Чауса ожидается в марте, - Кривенко

Судебные и другие процедуры в Молдове завершатся в январе-феврале. Об этом в четверг, 11 января, журналистам сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко.

Он также напомнил, что Чаус обжаловал отказ президента Молдовы предоставить ему политическое убежище.

Напомним, президент Молдовы Игорь Додон рассмотрел прошение Чауса о предоставлении ему политического убежища и отказал в его удовлетворении.

Как сообщал УРА-Информ, 1 марта молдавская сторона официально проинформировала украинских коллег о задержании Чауса. Чуть позже Виорел Морарь сообщил, что подозреваемый во взяточничестве и незаконном пересечении границы украинский судья сдался молдавским властям сам.