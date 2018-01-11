20:54 11.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Экстрадиция судьи Чауса ожидается в марте, - Кривенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура ожидает, что в марте этого года Молдова экстрадирует в Украину бывшего судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса.

Экстрадиция судьи Чауса ожидается в марте, - Кривенко

Судебные и другие процедуры в Молдове завершатся в январе-феврале. Об этом в четверг, 11 января, журналистам сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко.

Он также напомнил, что Чаус обжаловал отказ президента Молдовы предоставить ему политическое убежище.

Напомним, президент Молдовы Игорь Додон рассмотрел прошение Чауса о предоставлении ему политического убежища и отказал в его удовлетворении.

Как сообщал УРА-Информ, 1 марта молдавская сторона официально проинформировала украинских коллег о задержании Чауса. Чуть позже Виорел Морарь сообщил, что подозреваемый во взяточничестве и незаконном пересечении границы украинский судья сдался молдавским властям сам.

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