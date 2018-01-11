Американский хакер 13 лет следил за людьми через компьютеры

В ходе следствия было установлено, что 28-летний хакер в течение 13 лет собирал информацию из систем, принадлежащих частным лицам, школам, полиции и даже Министерству энергетики США.

Установлено, что мужчина собирал широкий спектр информации с компьютеров, включая банковские рекорды, фотографии, поисковые запросы в Интернете и потенциально смущающие сообщения.

Чтобы получить доступ к конфиденциальной информации хакер удаленно подключался к камерам и микрофонам, установленным на компьютеры его жертв.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Служба безопасности Украины установила основные источники кибератак на украинские государственные органы и смогла предотвратить очередную атаку.