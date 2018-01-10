Таможенники на границе изъяли автомобиль стоимостью более миллиона гривен

Его стоимость составляет более миллиона гривен. У машины оказались поддельные номерные знаками.

Как сообщает пресс-служба ГФС, транспортное средство пытался ввезти в Украину гражданин Венгрии через таможенный пост "Вилок". Иностранец для прохождения таможенного контроля выбрал "зеленый коридор".

Таможенники провели анализ и оценку рисков, а затем транспортное средство вывели из общего потока для проведения углубленного осмотра. В результате эксперты

установили, что идентификационное номерное обозначение подделано кустарным способом. Таким образом, гражданин Венгрии совершил действия, которые имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. На основании протокола о нарушении таможенных правил Toyota 2015 года выпуска была изъята.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украину из Литвы недавно была попытка нелегально ввезти мобильные телефоны - на сумму 21,5 миллиона гривен.