Суд пересчитал Пукачу срок заключения за убийство Гонгадзе по "закону Савченко"

Ходатайство о перечислении срока было подано адвокатом Пукача. Срок был пересчитан по так называемому "закону Савченко", согласно которому один день предварительного заключения засчитывается как два дней основного наказания.

Таким образом 6,5 лет предварительного заключения суд засчитал Пукачу как 13 лет основного наказания.

Как пояснили в среду 10 января, в суде, во время отбывания пожизненного заключения законодательством установлено конкретные временные показатели, окончание которых меняет правовой статус осужденного.

Осужденный после 20 лет наказания имеет право подать ходатайство о помиловании. Кроме того, согласно Уголовному кодексу, актом помилования может быть произведена замена осужденному назначенного судом наказания в виде пожизненного лишения свободы на лишение свободы на срок не менее 25 лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 29 января 2013 Печерский районный суд города Киева признал Пукача виновным в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

В декабре 2014 года Служба безопасности Украины заявила, что инициирует снятие грифа секретности с материалов по делу бывшего начальника департамента наружного наблюдения Министерства внутренних дел Украины Алексея Пукача.