08:59 10.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

По состоянию на сегодня, 10 января, на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины.

В ГСНС сообщают о сходе двух мокрых лавин с горы Темнатик (Закарпатская обл.) и с восточного склона горы Говерла.

При третьем уровне, по Европейской классификации, лавины могут сойти на многих склонах даже в условиях несильного воздействия на снежные массы, - предупреждают спасатели.

В ГосЧС также отмечают, что на некоторых склонах могут сойти средние или крупные спонтанные лавины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на юго-востоке Франции в Альпах  сошла лавина. В результате инцидента погибли три человека.Спасатели начали искать туристов еще вчера вечером, после того, как его жена одного из них сообщила, что ее муж вовремя не вернулся в отель. В воскресенье утром его тело было обнаружено у подножия горы Дан де Кроль.

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