Саудиты разрешили женщинам смотреть футбол вживую

Об этом передает Arabian Business. Это первый в истории страны случай, когда женщин допустят к просмотру футбольных матчей вживую. Первые поединки они смогут посмотреть с 12 по 14 января.

Однако авторы подобной практики все-таки решили ограничить женщин отдельным для них сектором на футбольном стадионе, дабы не допустить сексуальных домогательств со стороны мужской части болельщиков.

Право входа для женщин-саудиток уже подтвердили три стадиона - "King Fahd International Stadium" в столице Эр-Рияде, "King Abdullah Stadium" в Джедде и "Prince Mohammad bin Fahd Stadium" в Даммаме. Ранее руководство ФИБА разрешило спортсменкам играть в баскетбол на международных соревнованиях в хиджабах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее бывший наставник сборной Чили по футболу Хуан Антонио Пицци возглавил национальную команду Саудовской Аравиию.