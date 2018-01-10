15:56 10.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Протестующие разблокировали пункт пропуска Шегини

Акция возле пункта пропуска Шегини-Медыка на польской границе была прекращена, активисты разошлись.

Протестующие разблокировали пункт пропуска Шегини

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции во Львовской области.

По словам полицейских, движение полностью возобновили, а митингующие разошлись.

Вместе с тем, другие пункты пропуска остаются закрытыми, акции протеста возле них продолжаются.

Также, протестующие решили избежать возможных ссор и драк с водителями и приняли решение каждые 30 минут пропускать по десять автомобилей, которые едут к пункту пропуска.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", несколько десятков челове перекрыли дорогу возле пункта пропуска Шегини-Медика на украинско-польской границе. Дорога также перекрыта рядом с пунктом пропуска Рава-Русская - Гребенное. Таким образом, группа активистов высказывает своей протест против новых поправок в Налоговый кодекс Украины, которые начали действовать с начала 2018 года.

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