Под Харьковом открыт новый путепровод - ВИДЕО

Спустя десять лет после демонтажа по автодороге Харьков х Ахтырка вновь запустили движение транспорта возле села Губаревка Богодуховского района. Как сообщает Харьковская областная государственная администрации, строительство путепровода через железнодорожные пути началось в мае 2017 года.

При этом, так называемый Губаревский путепровод увеличен в длину с 43 метров и теперь его длина составляет 55,3 метро. Ширина путепровода увеличена до 9,5 метров. Гарантийный срок эксплуатации сооружения – 50 лет.

Напомним, старый путепровод был построен в 1962 году. В 2007 году был разрушен и демонтирован. Все десять лет автомобилисты пользовались объездной дорогой через поселок Полковая Никитовка, что увеличивало путь в дороге на семь километров, четыре из которых были полностью разрушены.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко заверил, что а этом году на строительство дорог Украина заложила 40 миллиардов гривен.