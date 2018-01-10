Под Харьковом открыт новый путепровод - ВИДЕО

При этом, так называемый Губаревский путепровод увеличен в длину с 43 метров и теперь его длина составляет 55,3 метро. Ширина путепровода увеличена до 9,5 метров. Гарантийный срок эксплуатации сооружения – 50 лет.
Напомним, старый путепровод был построен в 1962 году. В 2007 году был разрушен и демонтирован. Все десять лет автомобилисты пользовались объездной дорогой через поселок Полковая Никитовка, что увеличивало путь в дороге на семь километров, четыре из которых были полностью разрушены.
В Харьковской области в пятницу утром, 5 января, полиция задержала начальника отдела по раскрытию экономических преступлений оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы Украины и старшего оперуполномоченного указанного отдела.