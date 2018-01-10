09:32 10.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Под Харьковом открыт новый путепровод - ВИДЕО

В Харьковской области в среду утром. 10 января, открыли новый путепровод.

Под Харьковом открыт новый путепровод - ВИДЕО

Спустя десять лет после демонтажа по автодороге Харьков х Ахтырка вновь запустили движение транспорта возле села Губаревка Богодуховского района. Как сообщает Харьковская областная государственная администрации, строительство путепровода через железнодорожные пути началось в мае 2017 года.

При этом, так называемый Губаревский путепровод увеличен в длину с 43 метров и теперь его длина составляет 55,3 метро. Ширина путепровода увеличена до 9,5 метров. Гарантийный срок эксплуатации сооружения – 50 лет.

Напомним, старый путепровод был построен в 1962 году. В 2007 году был разрушен и демонтирован. Все десять лет автомобилисты пользовались объездной дорогой через поселок Полковая Никитовка, что увеличивало путь в дороге на семь километров, четыре из которых были полностью разрушены.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко заверил, что а этом году на строительство дорог Украина заложила 40 миллиардов гривен.

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