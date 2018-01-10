12:31 10.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На теле Ноздровской полиция обнаружила ДНК убийцы

В деле об убийстве Ирины Ноздровской правоохранители нашли орудие убийства и следы кожи подозреваемого Юрия Россошанского под ее ногтями.

На теле Ноздровской полиция обнаружила ДНК убийцы

Об этом в среду, 10 января, заявил начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин во время брифинга.

Полицейский также рассказал, что подозреваемый признал свою вину в беседе с ним.

Примечательно, что орудие убийства было найдено в реке. Также накануне полиция проводила обыски в доме подозреваемого. Однако, в печи не обнаружили остатков сожженных вещей жертвы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Вышгородский райсуд планирует избрать меру пресечения подозреваемому в убийстве юриста Ирины Ноздровской. В то же время первый замглава Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил, что пока сам подозреваемый не признает свою вину и не раскаивается в совершенном.

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