На теле Ноздровской полиция обнаружила ДНК убийцы

Об этом в среду, 10 января, заявил начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин во время брифинга.

Полицейский также рассказал, что подозреваемый признал свою вину в беседе с ним.

Примечательно, что орудие убийства было найдено в реке. Также накануне полиция проводила обыски в доме подозреваемого. Однако, в печи не обнаружили остатков сожженных вещей жертвы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Вышгородский райсуд планирует избрать меру пресечения подозреваемому в убийстве юриста Ирины Ноздровской. В то же время первый замглава Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил, что пока сам подозреваемый не признает свою вину и не раскаивается в совершенном.