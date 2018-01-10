16:12 10.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100183832:labazovych

МИД подтвердил гибель украинцев в аварии под Курском

Министерство иностранных дел Украины подтверждает гибель трех украинцев в ДТП под Курском (Российская Федерация). 

МИД подтвердил гибель украинцев в аварии под Курском

Об этом заявил представитель консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

Согласно его словам, в аварию попал автомобиль с украинской регистрацией, который следовал по маршруту Днепр – Санкт-Петербург.

"В результате ДТП трое граждан погибли, трое – получили травмы тяжелой степени и были госпитализированы в местные лечебные учреждения, остальные получили легкие травмы", - рассказал он.

Кроме того, дипломат отметил, что причины и обстоятельства аварии будут установлены по результатам следствия. В настоящее время  только известно, что пассажирский микроавтобус перевозил украинцев из Днепра в Санкт-Петербург.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Курской области на трассе "Москва-Крым" произошло дорожно-транспортное проишествие, в результате чего погибли трое граждан Украины, еще шестеро пострадали.

Поделиться
Читайте также:
 
Протестующие разблокировали пункт пропуска Шегини В России произошла авария с участием украинцев, есть погибшие - ВИДЕО Меган Маркл удалила свои аккаунты из соцсетей На Закарпатье сошел с рельсов грузовой поезд, - ФОТО, ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив