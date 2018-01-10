МИД подтвердил гибель украинцев в аварии под Курском

Об этом заявил представитель консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

Согласно его словам, в аварию попал автомобиль с украинской регистрацией, который следовал по маршруту Днепр – Санкт-Петербург.

"В результате ДТП трое граждан погибли, трое – получили травмы тяжелой степени и были госпитализированы в местные лечебные учреждения, остальные получили легкие травмы", - рассказал он.

Кроме того, дипломат отметил, что причины и обстоятельства аварии будут установлены по результатам следствия. В настоящее время только известно, что пассажирский микроавтобус перевозил украинцев из Днепра в Санкт-Петербург.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Курской области на трассе "Москва-Крым" произошло дорожно-транспортное проишествие, в результате чего погибли трое граждан Украины, еще шестеро пострадали.