11:21 10.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Еврокомиссия требует от соцсетей удалять нелегальный контент за 120 минут

Европейская комиссия требует от социальных сетей усилить борьбу с нелегальным контентом, в частности установить короткие сроки для его удаления.

Еврокомиссия требует от соцсетей удалять нелегальный контент за 120 минут

Об этом сообщает издание EUobserver.

По этому поводу в Брюсселе состоялась закрытая встреча нескольких еврокомиссаров и представителей около 20 компаний по противодействию распространению нелегального контента.

Комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Дмитрис Аврамопулос отметил, что удаление подобной информации не должно занимать более двух часов.

Это требование является частью более широких усилий ЕС заставить компании принимать более быстрые действия против интернет-контента, который подстрекает к ненависти, насилию и терроризму.

Отныне интернет-платформам придется смотреть на правила отдельных стран-членов, чтобы понять и применить соответствующие действия, а затем решить, нужно ли удалить информацию.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", это было главным объявлением новогоднего поздравления Эммануэля Макрона в адрес прессы. Президент республики желает, чтобы 2018 год прошел под знаком борьбы против " фейковых новостей", воспринимаемых как угроза демократиям.

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