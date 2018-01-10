Единственным украинцем в рейтинге миллиардеров Bloomberg остался Ахметов

Согласно данным, сейчас украинский олигарх находиться на 393 месте в рейтинге. Кроме того, размер состояния Ахметова в 4,98 млрд долларов, что на 268 млн долларов больше, чем на начало года и на 600 млн долларов больше, чем в начале сентября.

При этом самым богатым в 2017 году стал Джефф Безос с состоянием 106 млрд долл.

В пятерку лидеров вошли Бил Гейтс (93,3 млрд долл.), Уорен Баффет (87,3 млрд долл.), основатель социальной сети Facebook Марк Цуерберг (77,3 млрд долл.) и испанский текстильный магнат Амансио Ортега (76,6 млрд долл.).

Замыкают список богатейших людей мира сестры Майя и Вера Хоффман с состоянием 4,19 млрд долл., заработанным на производстве фармацевтической продукции (сестрам принадлежит швейцарский фармацевтический концерн "Хоффман-Ля Рош").

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Нидерландах суд в среду утром, 10 января, принял решение о замораживании активов на территории страны СКМ, "Метинвест" и ДТЭК, принадлежащие Ринату Ахметову.