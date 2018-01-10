12:41 10.01.2018 | Общество | Новости
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Британская школа для девочек отказывается от термина "девочка"

В средней школе для девочек Altrincham, расположенной в британском Манчестере, решили отказаться от употребления термина "девочка" и ввести гендерно-нейтральное обращение.

Британская школа для девочек отказывается от термина

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что руководство школы приняло такое решение  для комфортного условия тем студенткам, которые не определились в своей гендерной принадлежности.

Директор школы Стефани Джил разослала соответствующее письмо родителям учениц, чем немало их озадачила. Некоторые даже не восприняли содержание письма всерьез.

"Они говорят о гендерном разнообразии, однако это ведь школа для девочек. Как это сработает?", - отметил один из родителей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", это великолепно, что женщины наконец заговорили и стали обличать тех особей мужского пола, которые их обидели и унизили. Но такое социальное изменение рискует благословить конец спонтанных домогательств, исходя из соображени безопасности обеих сторон.

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