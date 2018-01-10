Аброськин не исключает, что есть лица, которые покрывают убийцу Ноздровской

Вместе с тем не исключено что были люди, которые помогали покрывать это преступление. Такое мнение в среду, 10 января, в Киеве на брифинге высказал первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, на теле юриста обнаружена ДНК подозреваемого Юрия Россошанского. Всего было проведено около 70 экспертиз, - пояснил он, добавив, что в реке нашли ряд предметов, в том числе ножи. Предварительные результаты экспертиз указывают на возможность использования одного из предметов в качестве орудия убийства, - отметил он.

Говоря об обысках в доме подозреваемого, руководитель криминальной полиции пояснил, что там были изъяты определенные вещи, где визуально пока наблюдаем те пятна, следы, которые будут исследоваться.

Вместе с тем Аброськин считает, что убийство Ноздровской не было спланированным, а стало стечением обстоятельств.

Кроме того, он не называл точное количество ножевых ранений, нанесенных жертве, но отметил, что их было более десяти.

Напомним, в Киевской области в местной реке 1 января нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровскую, через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

Как сообщал УРА-Информ, Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал подозреваемому в убийстве правозащитницы Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 марта 2018 года.