12:32 10.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Аброськин не исключает, что есть лица, которые покрывают убийцу Ноздровской

На данный момент следствие по делу по убийстве адвоката Ирины Ноздровской продолжается.

Аброськин не исключает, что есть лица, которые покрывают убийцу Ноздровской

Вместе с тем не исключено что были люди, которые помогали покрывать это преступление. Такое мнение в среду, 10 января, в Киеве на брифинге высказал первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, на теле юриста обнаружена ДНК подозреваемого Юрия Россошанского. Всего было проведено около 70 экспертиз, - пояснил он, добавив, что в реке нашли ряд предметов, в том числе ножи. Предварительные результаты экспертиз указывают на возможность использования одного из предметов в качестве орудия убийства, - отметил он.

Говоря об обысках в доме подозреваемого, руководитель криминальной полиции пояснил, что там были изъяты определенные вещи, где визуально пока наблюдаем те пятна, следы, которые будут исследоваться.

Вместе с тем Аброськин считает, что убийство Ноздровской не было спланированным, а стало стечением обстоятельств.

Кроме того, он не называл точное количество ножевых ранений, нанесенных жертве, но отметил, что их было более десяти.

Напомним, в Киевской области в местной реке 1 января нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровскую, через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

Как сообщал УРА-Информ, Вышгородский районный суд Киевской области 9 января избрал подозреваемому в убийстве правозащитницы Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 марта 2018 года.

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