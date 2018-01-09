Зима возвращается: в Украине резко меняется погода – ФОТО

По ее словам, сегодня утром температура воздуха в Украине колебалась в пределах 2-5 градусов мороза, но в течение дня температура будет повышаться. Завтра днем воздух прогреется до 0…+3 градусов. Такая температура будет держаться до конца недели.

В ночь на среду морозы охватят практически всю территорию Украины, включительно с южной частью.

Периодические осадки, в частности снег, в течение недели ожидаются в западных областях. В других регионах будет относительно сухая погода.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", прогнозируется ухудшение погодных условий. При этом на Закарпатье сохраняется снеголавинная опасность. В большинстве областей страны в течение дня погода резко поменяется, в Карпатах сильные порывы ветра.