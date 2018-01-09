Виновник взрыва в Килиновке заплатит две с половиной тысячи штрафа

Штраф был назначен ему за халатность, повлекшую взрыв на арсенале Министерства обороны в Калиновке Винницкой области. Как сказано в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона, суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу начальника режимной службы Винницкого зонального отдела Военной службы правопорядка.

Напомним, в ноябре военнослужащий в звании майора был оштрафован на 2 465 гривен за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей о небрежном отношении к военной службе.

Суд установил, что офицер в нарушение уставных требований 26 сентября 2017 года неподобающе исполнял свои служебные обязанности по осуществлению контроля за состоянием пропускного режима, соблюдением порядка допуска личного состава и техники на административно-хозяйственную и техническую территории 48 арсенала Министерства обороны в Калиновке.

Как сообщал УРА-Информ, 26 сентября на военных складах под Винницей произошел пожар и взрывы боеприпасов. Там хранились тысячи тонн ракет для систем залпового огня Смерч, Ураган и Град.