12:15 09.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе из-за аномальной погоды зацвела сакура - ВИДЕО

На Рождество в Одессе зацвела сакура.

В Одессе из-за аномальной погоды зацвела сакура - ВИДЕО

Местные жители заметили, как распускаются розовые цветы японской вишни. При этом, обычно сакура распускается в апреле.

Вместе с тем в этом году из-за плюсовой температуры, которая стоит в Одессе уж месяц, произошел "сбой" и деревья начали распускаться. Как сообщают местные синоптики, в течение декабря, а также в начале января в Одессе зафиксировали несколько температурных рекордов подряд.

Тут температура воздуха остается аномально теплой для этого периода, и держится на отметке 10-12 градусов тепла.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве вновь побил температурный рекорд. В ночь на пятницу, 5 января, в столице зафиксирована самая теплая ночь с 1881 года. Это был первый температурный рекорд в этом году.

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