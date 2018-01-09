В Одессе из-за аномальной погоды зацвела сакура - ВИДЕО

Местные жители заметили, как распускаются розовые цветы японской вишни. При этом, обычно сакура распускается в апреле.

Вместе с тем в этом году из-за плюсовой температуры, которая стоит в Одессе уж месяц, произошел "сбой" и деревья начали распускаться. Как сообщают местные синоптики, в течение декабря, а также в начале января в Одессе зафиксировали несколько температурных рекордов подряд.

Тут температура воздуха остается аномально теплой для этого периода, и держится на отметке 10-12 градусов тепла.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве вновь побил температурный рекорд. В ночь на пятницу, 5 января, в столице зафиксирована самая теплая ночь с 1881 года. Это был первый температурный рекорд в этом году.