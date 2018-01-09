12:19 09.01.2018 | Общество | Новости
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В Италии арестованы более 200 человек за связи с мафией

Во время совместной операции полиции Италии и Германии были арестованы  200 членов одной из мафиозных групп. Об этом сообщает издание Reuters.

В Италии арестованы более 200 человек за связи с мафией

Как отметили в полиции, во время операции была практически уничтожена ячейка мафиозной группы Ндрангета, которая базируется в южной части провинции Калабрия.

Стоит отметить, что операция была проведена совместно с полицией Германии. Поскольку кланы семей Фарао и Маринкола проникли в бизнес в обеих странах.

Правоохранители добавили, что члены группировки имели большое влияние на торговцев вином, едой, а также тех, кто занимается сбором мусора и похоронными услугами.

Кроме этого, по результатам операции было изъято около 60 миллионов долларов.  

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сотрудники правоохранительных органов в Италии прекратили деятельность  мафиозного клана Lo Russo, который насчитавал 48 человек. Как отмечается, полиция совместно с карабинерами задержали преступников  в области Калабрия. По словам оперативников, злоумышленников подозревают в преступном сговоре, вымогательстве, причинении ущерба, незаконном перемещении ценностей и незаконном ношении оружия.

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