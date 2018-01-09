13:31 09.01.2018 | Общество | Новости
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В Британии скончалась одна из старейших горилл мира - ФОТО

В британском зоопарке Лонглит умер 56-летний самец гориллы по кличке Нико.

В Британии скончалась одна из старейших горилл мира - ФОТО

Об этом сообщает зоопарк Лонглит на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Нико был гориллой-долгожителем одним из старейших горилл мира. Средний возраст у этих животных 30-50 лет.

Нико жил в зоопарке с 80-х годов прошлого века. Его тело нашли в вольере в воскресенье, 7 января, он умер во сне.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на пленарном заседании КГГА утвердили программу контроля за содержанием домашних животных и регулирования численности бездомных гуманными методами, соответственно которой в Киеве будет создан городской Центр защиты животных европейского образца и пункты временного содержания домашних любимцев.

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