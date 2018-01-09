В аэропорту Жуляны назвали наиболее популярны направления для путешествий

В течении прошлого года услугами столичного аэропорта "Киев" воспользовались 155 тыс пассажиров. Чаще всего украинцы покупали билеты на воздушные рейсы в Минск и Дубай. В список популярных мест для перелетов вошли: Дубай (ОАЭ), Минск (Беларусь), Анкара (Турция), Будапешт (Венгрия), Варшава (Польша), Мемминген (Германия), Шарм-аль-Шейх (Египет), Рим (Италия).

На внутреннем рынке чаще всего украинцы приобретают билет во Львов, Одессу и Запорожье. Было зафиксировано шесть тыс таких пассажиров. Количество рейсов в 2017 году составило боле чем 23 тыс на прилет и вылет, что почти на четверть больше, чем в 2016 году. Из общего количества рейсов около 19 тыс приходится на международные авиаперелеты.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно аэропорт Жуляны отменил часть рейсов из-за снегопада.