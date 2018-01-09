Уровень безработицы рекордно упал в ЕС

Как отмечается, это минимальный уровень безработицы с января 2009 года.

Количество безработных в еврозоне в ноябре сократилось на 107 000 человек по сравнению с предыдущим месяцем и составило 14,263 млн человек.

В 28 странах ЕС уровень безработицы в ноябре снизился с 7,4% до 7,3%. Показатель достиг минимума с октября 2008 г. Количество безработных в ЕС в ноябре сократилось на 155 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем до 18,116 млн человек.

Самые низкие показатели безработицы в Европе в ноябре зафиксированы в Чехии (2,5%), в Германии и на Мальте (3,6% в обеих странах). Уровень безработицы в Германии достиг исторического минимума.

Наиболее высокий уровень безработицы зафиксирован в Греции: 20,5% по состоянию на сентябрь (последние доступные данные), на втором месте Испания – 16,7%.

Безработица во Франции в ноябре снизилась с 9,3% до 9,2%. Показатель безработицы в Италии опустился с 11,1% до минимальных с сентября 2012 г. 11%.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в январе-сентябре 2017 было в Украине зафиксировано более 350 тыс безработных. В топ-три рейтинга регионов с наибольшим количеством безработных вошли: Днепропетровская область - 28,3 тыс человек, Харьковская область - 22, 9 тыс человек и Винницкая область - 22 тыс человек. В тоже самое время, наименьшее количество безработных было зарегистрировано в Закарпатской области - 5,9 тыс человек, в Луганской области - 7,1 тыс человек и на Буковине - 7,8 тыс человек.