Украина заняла 44 место в рейтинге самых влиятельных паспортов

Об этом сообщается на сайте компании.

Больше всего возможностей для свободного перемещения дает паспорт Германии — 177 стран. На втором месте Сингапур со 176 странами. На третьем сразу восемь стран - Швеция, Великобритания, Дания, Италия, Норвегия Финляндия, Франция и Япония. Граждане каждой из этих стран могут посещать 175 стран мира, не оформляя визу.

В топ-10 рейтинга попали примерно три десятка стран, большинство — представители Евросоюза. Исключение — отмеченные Сингапур и Япония, а также Южная Корея, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Украина в рейтинге занимает первое место среди бывших союзных республик. Она находится на 44-м месте.

Россия на 48-м граждане РФ могут ездить без виз в 110 стран.

Грузия на 53-ем месте. Казахстан и Беларусь делят 65-ю строчку, Азербайджан занимает 72-е место, Армения оказалась на 76-м вместе с Киргизией. Таджикистан и Узбекистан делят 81-ю строчку.

В конце индекса находится Афганистан, Ирак, Сирия, Пакистан, Сомали, Йемен, Ливия, Непал, Эритрея и Палестина.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", всемирный экономический форум назвал десятку самых опасных для жизни стран в мире. Для учета рейтинга специалисты и эксперты организации брали критерий, в которой страна подвергает туристов и предприятия риски для безопасности, главным образом связанные с серьезным ущербом для людей. Мелкие уголовные преступления, вроде краж или нападений не учитывались.