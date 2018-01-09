14:13 09.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина не выполнила прошлогодний план добычи угля

В течение января-декабря прошлого года украинские шахтеры смогли добыть 35 млн тонн угля. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

Украина не выполнила прошлогодний план добычи угля

Так, на 2017 год было запланировано добыть не мене 35,6 млн тонн угля, но показатели за прошлый год свидетельствуют об уменьшении добычи на один процент. В результате на декабрь месяц 2017 года была дана разнарядка увеличить добычу, дабы выполнить и догнать показатели плана. В декабре было добыто 2 млн 952 тыс тонн угля, что на 252,8 тыс тонн или девять с половиной процентов больше планового показателя в 2 млн 699,3 тыс тонн.

Примечательно, что украинские порты в прошлом году как никогда были загружены работой по приему и разгрузке угля. Было принято на шесть с половиной млн тонн или на 64 процента больше, чем в 2016 года. По словам министра угольной промышленности Игоря Насалика, в 2018 году Украина может окончательно отказаться от поставок угля из зарубежья.

Как сообщалось в "УРА-Информ", валютные расходы на покупку угля выросли почти в два раза - до 2,744 миллиарда долларов с 1,467 миллиарда долларов.

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