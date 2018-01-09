14:58 09.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина и Китая углубляют торговое сотрудничество

Китай обновил список экспортеров подсолнечного шрота от украинских компаний. Об этом сообщается в уведомлении Госпродпотребслужбы.

Украина и Китая углубляют торговое сотрудничество

Генеральная администрация надзора за качеством, инспекции и карантина Китайской Народной Республики уже одобрила переход на их рынки семи украинских компаний, которые торгуют продукцией аграрной промышленности. В список компаний вошли такие предприятия как: промышленная группа “Креатив”, “Одесский маслозавод”, Delta Wilmar, Мелитопольский маслоэкстракционный завод, Приднепровский маслоэкстракционный завод, Protein-Production, а также Украинская южная аграрная группа.

Контракт на поставку шрота будет действовать на протяжении всего 2018 года с возможность его ревизии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", объем продукции с/х в фактических ценах за январь-октябрь 2017 года составил в Украине 526,1 миллиарда гривен. 

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