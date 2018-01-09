Трех бывших членов правления банка "Михайловский" объявили в розыск

Их разыскивает Печерское управление полиции Главного управления Нацполиции в Киеве. Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел о лицах, скрывающихся от правоохранительных органов.

Как сказано в сообщении, в частности, 25 сентября 2017 года в розыск объявлены бывший первый заместитель председателя правления Виталий Шастун 1977 года рождения и бывший директор департамента казначейства - член правления - Виктор Ерасов 1974 года рождения. При этом 26 сентября был объявлен в розыск бывший директор финансового департамента банка Татьяна Анишина 1968 года рождения.

Их всех полиция подозревает в правонарушениях, предусмотренных статьями Уголовного Кодекса Украины Присвоение, растрата имущества или завладением им путем злоупотребления служебным положением и Служебный подлог.

При этом, согласно сообщению, с августа 2016 года числится в розыске бывший заместитель председателя правления "Михайловского" Денис Панфилов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Окружной административный суд города Киева отменил ликвидацию банка " Михайловский". В пятницу утром, 26 мая 2017 года, суд принял решение частично удовлетворил иск единственного собственника банка - компании "Экосипан", отменив таким образом решение Нацбанка о признании "Михайловского" неплатежеспособным. Отменено также решение Фонда гарантирования вкладов о введении в него временной администрации и решения указанных ведомств о ликвидации банка.