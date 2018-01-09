20:05 09.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100183763:Polishuk

Суд арестовал подозреваемого в убийстве Ноздровской без права уплаты залога

Вышгородский районный суд Киевской области во вторник, 9 января, определил для подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского меру пресечения.

Суд арестовал подозреваемого в убийстве Ноздровской без права уплаты залога

Суд арестовал его на 60 суток без права выйти под залог. Таким образом, Россошанского арестовали до 8 марта включительно.

Именно о такой мере пресечения ходатайствовала прокуратура, в то время сам Россошанский просил освободить его под личное обязательство.

Напомним, Вышгородский районный суд Киевской области во вторник, 9 января, начал заседание по избранию меры пресечения для Юрия Россошанского, которого подозревают в убийстве юриста Ирины Ноздровской.

Как сообщал УРА-Информ, в Киевской области в местной реке 1 января нашли мертвой 38-летнюю Ирину Ноздровскую через три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство.

Полиция 8 января задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Следователь объявил подозрение в убийстве юриста.

Поделиться
Читайте также:
 
Инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% Суд начал заседание по делу об убийстве Ирины Ноздровской - ФОТО В Украине в среду будет сухо и прохладно Нацбанк на среду укрепил гривну
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив