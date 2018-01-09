16:55 09.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100183746:roman

Штепа опять остается на свободе

Заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, которую судят за государственную измену, не состоялось. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Штепа опять остается на свободе

По предварительной информации, главный судья по ее делу просто не появился в зале заседания суда из-за болезни, о которой он сообщил в письменном виде сегодня, девятого января. Следующее заседание запланировано на 11 января. Примечательно, что на прошлом заседании не явилась сама подсудимая Штепа, которая также ссылалась на слабое здоровье. 

Напомним, что бывшего мэра Славянска Нелю Штепу обвиняют в сепаратизме, попытке нарушения территориальной целостности Украина и поддержке боевиков. Ее задержали еще в 2014 году, рассмотрение ее дела продолжается уже три года. Ранее ей заменили электронный браслет на постоянным домашний арест. Штепе грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", дело Штепы перенаправили в Ленинский райсуд Харькова и начали слушать с самого начала в четвертый раз, в том числе из-за изменений в составе коллегии судей.

Поделиться
Читайте также:
 
У Коутиньо серьезная травма По делу Ноздровской уже назначен главный судья В США мужчина поджег паука и лишился дома "Боруссия" согласилась продать своего лидера атак в Китай – источник
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив