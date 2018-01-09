Штепа опять остается на свободе

По предварительной информации, главный судья по ее делу просто не появился в зале заседания суда из-за болезни, о которой он сообщил в письменном виде сегодня, девятого января. Следующее заседание запланировано на 11 января. Примечательно, что на прошлом заседании не явилась сама подсудимая Штепа, которая также ссылалась на слабое здоровье.

Напомним, что бывшего мэра Славянска Нелю Штепу обвиняют в сепаратизме, попытке нарушения территориальной целостности Украина и поддержке боевиков. Ее задержали еще в 2014 году, рассмотрение ее дела продолжается уже три года. Ранее ей заменили электронный браслет на постоянным домашний арест. Штепе грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", дело Штепы перенаправили в Ленинский райсуд Харькова и начали слушать с самого начала в четвертый раз, в том числе из-за изменений в составе коллегии судей.