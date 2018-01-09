Родственники Ноздровской сомневаются, что задержанный Россошанский и есть убийца

Это "самая легкая и простая версия, которая лежала на поверхности", поскольку тело Ирины нашли недалеко от дома Россошанских. И его никто не прятал, оно лежало так, как будто его должны были найти. Поэтому первые, к кому бы возникли вопросы - семья Россошанских. Такое мнение во вторник, 9 января, высказал представитель стороны потерпевшей, адвокат Анатолий Худяков.

При этом он отметил, говорить, что у Россошанского были мотивы, а в деле поставлена точка - нельзя. Защита Дмитрия может использовать закон об амнистии, и Дмитрий мог бы довольно быстро выйти по амнистии. Соответственно, мотив для его отца жестоко убивать Ноздровскую - очень "натянутый", - уверен адвокат. Он также добавил, что у него возникают "очень большие вопросы" в связи с тем, что правоохранители не дают им ознакомиться с материалами дела.

Аджвокат также пояснил, что во вторник Вишгородский районный суд примет решение о мере пресечения в отношении задержанного

Напомним, юрист Ирина Ноздровская, проживавшая в селеДемидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой 1 января 2018 года. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства, к расследованию ее убийства привлечены 300 сотрудников Нацполиции.

Как сообщал УРА-Информ, вчера мужчине, которого в понедельник вечером, 8 января, задержали по делу об убийству правозащитницы Ирины Ноздровской, объявлено о подозрении.