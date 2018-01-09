Польша принимает украинских беженцев, этого достаточно, - Ващковский

По его словам, Евросоюз должен внимательно рассмотреть ситуацию, которая сложилась в Польше. Страна в течении 2017 года приняла более одного млн украинцев. Ващиковский недоволен критикой ЕС в сторону высоких кабинетов Варшавы из-за отказа в приеме еще одной волны беженцев из Африки и Ближней Азии. Наша позиция предотвратила значительную миграционную волну с Востока, что могло бы существенно нарушить баланс рынка рабочих рук на европейском континенте, отмечает министр.

Поляк выразил недовольство в сторону заявлений министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна, который обвинил Варшаву в подрыве единой миграционной политики Евросоюза. Ващиковский настаивает на квотном распределении мигрантов в Европе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в течение 10 месяцев 2017 года власти Польши разрешили получить статус беженцев для 56 украинских граждан.