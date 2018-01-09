22:55 09.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100183773:Polishuk

НАБУ завершило расследование по делу Мартыненко

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины заявили о завершении расследования уголовного дела против бывшего главы комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко.

НАБУ завершило расследование по делу Мартыненко

Как сообщает во вторник, 9 января, пресс-службы НАБУ, сегодня открыт доступ самому Мартыненко и его адвокатам к материалам уголовного дела по фактам завладения средствами предприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат " и "Энергоатома".

При этом в Бюро напомнили, что Мартыненко подозревают в завладении имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением; создании преступной организации; отмывании доходов, полученных преступных путем.

Среди других подозреваемых в данном деле фигурируют также действующие руководители "ВостГОК", госконцерна "Ядерное топливо", "Нафтогаза", "Объединенной горно-химической компании" и структурного подразделения "Энергоатома", - отметили в НАБУ.

Напомним, подозреваемым по данному делу инкриминируют хищение 6,4 миллионов евро "Энергоатома" и 17,3 миллионов долларов "ВостГОК" на закупках уранового концентрата по завышенным ценам.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре суд разрешил Мартыненко выезжать за границу.

Поделиться
Читайте также:
 
Адвокаты Януковича принимать участие в суде в среду не будут Правительство в 2018 году будет поддерживать агросектор, - Гройсман Местные бюджеты в 2018 году будут расти за счет рентной платы за пользование недрами, - Зубко Виновник взрыва в Килиновке заплатит две с половиной тысячи штрафа
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив