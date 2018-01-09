НАБУ завершило расследование по делу Мартыненко

Как сообщает во вторник, 9 января, пресс-службы НАБУ, сегодня открыт доступ самому Мартыненко и его адвокатам к материалам уголовного дела по фактам завладения средствами предприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат " и "Энергоатома".

При этом в Бюро напомнили, что Мартыненко подозревают в завладении имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением; создании преступной организации; отмывании доходов, полученных преступных путем.

Среди других подозреваемых в данном деле фигурируют также действующие руководители "ВостГОК", госконцерна "Ядерное топливо", "Нафтогаза", "Объединенной горно-химической компании" и структурного подразделения "Энергоатома", - отметили в НАБУ.

Напомним, подозреваемым по данному делу инкриминируют хищение 6,4 миллионов евро "Энергоатома" и 17,3 миллионов долларов "ВостГОК" на закупках уранового концентрата по завышенным ценам.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре суд разрешил Мартыненко выезжать за границу.